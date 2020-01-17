Смартфон Pocophone F1 оказался очень успешным. Однако, компания до сих пор не представила преемника. Сегодня после долго молчания Xiaomi объявила об официальном запуске суббренда POCO в независимом формате. Его структура будет похожа на Redmi.POCO начнет свою работу без особой поддержки от Xiaomi, но несмотря на это они будут обмениваться технологиями. Новый бренд еще не представил подробностей о будущем модельном ряде устройств. По последним данным, у POCO в разработке несколько устройств. Среди которых POCO 2 на процессоре Snapdragon 865 с поддержкой сетей пятого поколения.Ожидается, что POCO в начале сосредоточится на рынках Индии и других развивающихся стран из-за возможностей роста, которые они предоставляют. Тем не менее, смартфоны нового бренда можно будет приобрести во всем мире, включая Европу.