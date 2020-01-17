Смартфон Pocophone F1 оказался очень успешным. Однако, компания до сих пор не представила преемника. Сегодня после долго молчания Xiaomi объявила об официальном запуске суббренда POCO в независимом формате. Его структура будет похожа на Redmi.
POCO начнет свою работу без особой поддержки от Xiaomi, но несмотря на это они будут обмениваться технологиями. Новый бренд еще не представил подробностей о будущем модельном ряде устройств. По последним данным, у POCO в разработке несколько устройств. Среди которых POCO 2 на процессоре Snapdragon 865 с поддержкой сетей пятого поколения.
Ожидается, что POCO в начале сосредоточится на рынках Индии и других развивающихся стран из-за возможностей роста, которые они предоставляют. Тем не менее, смартфоны нового бренда можно будет приобрести во всем мире, включая Европу.
POCO начнет свою работу без особой поддержки от Xiaomi, но несмотря на это они будут обмениваться технологиями. Новый бренд еще не представил подробностей о будущем модельном ряде устройств. По последним данным, у POCO в разработке несколько устройств. Среди которых POCO 2 на процессоре Snapdragon 865 с поддержкой сетей пятого поколения.
Ожидается, что POCO в начале сосредоточится на рынках Индии и других развивающихся стран из-за возможностей роста, которые они предоставляют. Тем не менее, смартфоны нового бренда можно будет приобрести во всем мире, включая Европу.
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