Xiaomi установила HyperOS еще на один полезный девайс

Компания Xiaomi выпустила новый робот пылесос на базе HyperOS. О нем пишут в Gizmochina.Согласно источнику, устройство называется Mijia H40 Robot Vacuum Mop и предлагает рекордную мощность всасывания на уровне 6000 Па, однако на этом фичи новинки не заканчиваются. Основная щетка пылесоса сконструирована особым образом, благодаря чему на неё не наматываются волосы — они одновременно собираются и подрезаются. Боковые оси также адаптированы для предотвращения спутывания волос.

Робот поддерживает четыре режима уборки — подметание, мытьё полов, а также две комбинации этих режимов. Швабра автоматически поднимается при обнаружении ковра, а также при полоскании и сушке. Бак вмещает до 4 литров воды, что позволяет помыть до 500 кв.м. от одной «заправки». Разумеется, присутствует самоочистка швабры, регулярность которой можно настроить вручную. Сверху бота есть лазерный сканер 360 градусов, поддерживается система обхода препятствий в миллиметре от них. Управление осуществляется через HyperOS Connect и приложение Mijia.Цена новинки — $300, что составляет примерно 27000 рублей по текущему курсу.