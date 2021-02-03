Xiaomi Mi 10T

Компания Xiaomi планирует выпускать глобальные сборки бета-версии MIUI 12.5. Благодаря этому, участие в тестировании этого обновления смогут принимать жители не только Китая, но и других стран, в том числе россияне.

В апреле Xiaomi выпустит первую стабильную бета-сборку MIUI 12.5, а сейчас набирает желающих принять участие в её тестировании. Официальная презентация этого обновления состоится 8 февраля — именно тогда будет рассказано обо всех нововведениях, которые появятся в нём.

Ранее Xiaomi отказалась от глобального бета-теста, а теперь компания сочла, что ей недостаточно того тестирования, которое проводится в Китае. Зарегистрировать в глобальном бета-тесте можно до 1 марта. Установить тестовую версию прошивки смогут обладатели следующих смартфонов:

  • Xiaomi Mi 10T
  • Xiaomi Mi 10T Pro
  • Xiaomi Mi 9T
  • Redmi K20
  • Xiaomi Mi Note 10
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Redmi Note 9T
  • Xiaomi Mi 10T Lite
  • Xiaomi Mi 10i
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9 Pro Max
  • Poco M2 Pro
  • Poco X3
  • Redmi Note 9
  • Redmi 9
  • Redmi 9 Prime
  • Poco M2
  • Redmi 9C
  • Poco C3
  • Redmi 9C NFC
  • Redmi 9A
  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 8T
  • Redmi 9T
  • Poco M3

Вероятно, бета-сборки MIUI 12.5 будут выпускаться поэтапно, в числе первых обновления будут получать свежие флагманские модели, а затем дело дойдёт до флагманов прошлых лет и устройств средней ценовой категории.


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