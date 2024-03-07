«Яндекс» больше не указ таксистам. Теперь они сами устанавливают цены

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В VK-паблике «Это Юганск, детка» появился рассказ о том, как работающие с «Яндекс Go» таксисты стали игнорировать тарифы сервиса и начали самостоятельно устанавливать цены на поездки.
Жительница Нефтеюганска вызвала через приложение «Яндекс Go» машину до Сургута для себя и троих своих подруг, ехать предстояло около 65 километров, за это сервис назначил цену 1001 рубль. Приехавший водитель начал торговаться и заявил, что поедет только за 1500 рублей. Отменять заказ самостоятельно он не стал, поскольку потерял бы из-за этого баллы активности, которые влияют на количество и качество заказов и, как следствие, заработок. Девушка не поддалась на его уговоры отменить поездку, понимая, что в этом случае с неё списалась бы плата за вызов машины. Она позвонила в поддержку «Яндекс Go» и добилась бесплатной отмены через оператора, но это отняло время и нервы.
Может показаться нелогичным то, что таксист взял заказ и даже приехал за клиентами, хотя мог бы отказаться, когда увидел, сколько ему заплатят. Но дело в том, что таксисты в «Яндекс Go» не видят финальную точку поездки, поэтому не знают, куда им придётся везти пассажиров, и не могут определить, выгодно им это или нет. Эта информация отображается только по прибытии за клиентом.
Комментаторы разделились на два лагеря. Некоторые из них возмутились наглостью водителя, но были те, что всецело поддержали его принципиальность. По их мнению, водители вправе сами назначать цену на поездки, ведь «Яндекс Go» действует только как посредник, помогающий находить машину, и не оказывает услуги по перевозке людей. Кроме того, по их словам, цену в 1500 рублей за 65 километров пути можно считать даже низкой, тем более, что везти нужно было четверых. Доводы у тех, кто вступился за девушку, сводились к тому, что таксисты не берут меньше той цены, которую назначил «Яндекс Go», даже если очевидно, что поездка слишком дорогая (например, 500 рублей за пять минут пути).
Следом в том же паблике появились жалобы ещё на нескольких нефтеюганских таксистов. Они даже не желают общаться с клиентами вживую, когда назначенные сервисом «Яндекс Go» цены их не устраивают, вместо этого они пишут в чат, что не поедут, и просят отменить заказ.
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