Яндекс добавил поддержку Matter в хабы умного дома

Фархад
Matter

Компания Яндекс начала тестировать поддержку протокола Matter в своих хабах умного дома, сообщает «Коммерсантъ».

Источник обнаружил упоминания поддержки Matter в справке умного дома Яндекса — теперь к хабам можно подключать лампочки, умные розетки, выключатели и реле, работающие с этим протоколом.

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Новый стандарт с открытым исходным кодом призван облегчить взаимодействие между гаджетами от разных вендоров. Он позволяет подключать устройства интернета вещей по локальной беспроводной связи без привязки к конкретной экосистеме, например, к Apple Home, Samsung SmartThings и Xiaomi Mi Home.

В рамках тестирования эта функция доступна только некоторым владельцам хабов от Яндекса.
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Источник:
Коммерсантъ
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