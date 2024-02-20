Яндекс добавил поддержку Matter в хабы умного дома

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Компания Яндекс начала тестировать поддержку протокола Matter в своих хабах умного дома, сообщает «Коммерсантъ».Источник обнаружил упоминания поддержки Matter в справке умного дома Яндекса — теперь к хабам можно подключать лампочки, умные розетки, выключатели и реле, работающие с этим протоколом.Новый стандарт с открытым исходным кодом призван облегчить взаимодействие между гаджетами от разных вендоров. Он позволяет подключать устройства интернета вещей по локальной беспроводной связи без привязки к конкретной экосистеме, например, к Apple Home, Samsung SmartThings и Xiaomi Mi Home.В рамках тестирования эта функция доступна только некоторым владельцам хабов от Яндекса.