Алиса для него и для нее: Яндекс представил станцию Миди в новых оттенках

Яндекс анонсировал запуск станций Миди в новых ярких оттенках — малиновом и оранжевом. Цвета новые, функционал прежний: компактное устройство с мощным нейропроцессором, позволяющим колонке быстрее и точнее обрабатывать любые запросы. А в устройствах с поддержкой Zigbee голосовые команды не нуждаются в интернет-подключении для работы.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Станция может стать полезным подарком и для нее, и для него. Например, Например, он может оценить возможность Алисы поставить метроном на нужный темп, чтобы отточить свою игру на гитаре. Колонка также напомнит о важных событиях, например, о матче любимой команды, дне рождения любимой девушки или покупках к 8 марта. Достаточно просто указать время и дату.
Миди может также в режиме реального времени держать в курсе статуса исполнения заказа из Лавки пока она занимается йогой или медитирует, а еще Алиса посмотрит места ближайших салонов красоты и быстро закажет такси, чтобы она успела подготовиться к предстоящему свиданию.
Найти полезную для себя функцию сможет каждый, остается только определиться с цветом для подарка. Новая палитра пополнит основную к предстоящим праздникам — 23 февраля и 8 марта. Проверяйте доступность «Яндекс Станции Миди» в новых цветах по ссылке на «Яндекс Маркете».
Реклама
ООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543