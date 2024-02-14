Алиса для него и для нее: Яндекс представил станцию Миди в новых оттенках

Олег

Станция


Яндекс анонсировал запуск станций Миди в новых ярких оттенках — малиновом и оранжевом. Цвета новые, функционал прежний: компактное устройство с мощным нейропроцессором, позволяющим колонке быстрее и точнее обрабатывать любые запросы. А в устройствах с поддержкой Zigbee голосовые команды не нуждаются в интернет-подключении для работы.

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Миди

Станция может стать полезным подарком и для нее, и для него. Например, Например, он может оценить возможность Алисы поставить метроном на нужный темп, чтобы отточить свою игру на гитаре. Колонка также напомнит о важных событиях, например, о матче любимой команды, дне рождения любимой девушки или покупках к 8 марта. Достаточно просто указать время и дату.

Миди

Миди может также в режиме реального времени держать в курсе статуса исполнения заказа из Лавки пока она занимается йогой или медитирует, а еще Алиса посмотрит места ближайших салонов красоты и быстро закажет такси, чтобы она успела подготовиться к предстоящему свиданию.

Найти полезную для себя функцию сможет каждый, остается только определиться с цветом для подарка. Новая палитра пополнит основную к предстоящим праздникам — 23 февраля и 8 марта. Проверяйте доступность «Яндекс Станции Миди» в новых цветах по ссылке на «Яндекс Маркете»

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