Как купить «Яндекс Станцию» с рук и не нарваться на блокировку



Умные устройства для дома и в том числе колонки от «Яндекса» в последнее время стали популярной покупкой для себя или в подарок. Это многофункциональный девайс, который точно будет полезен дома или на кухне. Ранее мы публиковали подробный обзор линейки «Яндекс Станций» и рассказывали, чем отличаются модели и какую лучше выбрать.



Однако не у всех хватает средств на покупку нового девайса. Обычно такие пользователи идут на «вторичку» и ищут колонку с рук. В случае с «Яндекс Станциями» такой метод скрывает большой подвох: устройство может оказаться «заблокированным на подписку». Дело в том, что «Яндекс» продает колонки в рассрочку по подписке с ежемесячным платежом, и использовать её с другим аккаунтом не получится, не выплатив всю сумму.







К счастью, статус блокировки «Станции» можно проверить:



Попросите у продавца UDID или серийный номер колонки — обычно они указаны на нижней стороне девайса или на коробке

Введите полученный идентификатор на официальном проверочном сайте — он покажет, привязана ли «Станция» к подписке или «чиста»

При получении колонки обязательно убедитесь, что ее серийный номер совпадает с тем, который вы проверяли.

Если колонка покупалась по подписке, то использовать её получится только с аккаунтом прошлого владельца, а свой привязать не получится. «Станция», приобретенная за полную цену, не имеет никаких ограничений. К счастью, статус блокировки «Станции» можно проверить:Если колонка покупалась по подписке, то использовать её получится только с аккаунтом прошлого владельца, а свой привязать не получится. «Станция», приобретенная за полную цену, не имеет никаких ограничений.