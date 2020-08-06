Яндекс
«Яндекс» подала на регистрацию 17 торговых марок: «ЯБанк», «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад», «ЯКапитал», «ЯСтраховка», «ЯСчет», «ЯПортфель», «ЯСбережения», «ЯСейф», «ЯЭквайринг», «ЯПеревод», «ЯВалюта», «ЯТрейд», «ЯАкции» и «ЯКэш». Судя по всему, компания готовится к запуску своей финансовой экосистемы на фоне передачи «Яндекс.Денег» «Сбербанку».

«Яндекс.Деньги» были зарегистрированы в качестве небанковской кредитной организации. Сервис позиционировали как систему электронных платежей. Названия регистрируемых торговых марок указывают, что «Яндекс» нацелился на отрасли банковских услуг, инвестирования и страхования.

Возможно, таким образом компания зарезервировала за собой возможности будущего выхода в новые категории. В «Яндексе» от комментариев воздержались, сообщив, что они часто регистрируем товарные знаки или патенты, но не все они находят применение в будущем. 


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Ведомости Ведомости

Ссылки по теме:

Как получить 2 месяца подписки «Кинопоиск HD» и «Яндекс.Плюс» за 1 р. (а в дальнейшем платить 99 р. в месяц) Как получить 2 месяца подписки «Кинопоиск HD» и «Яндекс.Плюс» за 1 р. (а в дальнейшем платить 99 р. в месяц)

Как удалить «Яндекс.Телемост» из Windows или macOS Как удалить «Яндекс.Телемост» из Windows или macOS

«Яндекс.Эфир» покажет плей-офф НХЛ «Яндекс.Эфир» покажет плей-офф НХЛ