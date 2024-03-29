Яндекс крупно прокачал Алису, Станции и ТВ Станции

Фархад
Дуо

Компания Яндекс подвела итоги марта и рассказала, какие нововведения она успела внедрить в свои умные колонки и ТВ Станции.

Одно из самых значимых улучшений — функция адаптивной громкости у Алисы. Теперь она будет понимать, если вокруг довольно шумно или, наоборот, стало тихо, и подстраивать громкость своего голоса под окружающий шум. Эта функция уже доступна на всех Станциях, кроме Дуо Макс и ТВ Станций. На них она появится позже. 

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Адаптивная громкость включена по умолчанию, но её можно отключить в приложении «Дом с Алисой» > «Настройки» > «Виртуальный ассистент» > «Адаптивная громкость Алисы».

Кроме того, Алиса научилась отправлять push-уведомления о важных делах на смартфон. Эта функция доступна в обновлённом приложении «Дом с Алисой». Включить её можно в настройках: «Виртуальный ассистент» > «Напоминания» > «Присылать уведомления на телефон».

Отдельного упоминания заслуживает оповещение о статусе заказа из Яндекс Еды. Достаточно просто спросить, где ваш заказ, и Алиса сообщит, например, что блюдо только начали готовить, передали курьеру или уже доставили к двери. Функция работает во всех умных устройствах и сервисах Яндекса с Алисой.

Вдобавок Алиса стала лучше понимать быстрые команды и дольше ждать завершения фразы.

Ещё одна полезная функция — отправка сообщений близким в другую комнату через Алису. Просто скажите, что передать, и Алиса произнесёт послание, а ещё выведет его на экране Станции Дуо Макс, ТВ Станции или ТВ Станции Про. Например: «Алиса, передай на кухню: принеси вкусняшек».

Небольшое, но важное обновление: теперь на Станции Макс вместо визуализации музыки можно выбрать отображение часов. Сделать это можно в меню «Настройки» > «Настройки LED-экрана» > «Визуализация музыки».

Топовая Станция Дуо Макс получила возможность взаимодействия с YouTube голосом. Теперь Алиса может сама открывать приложение, менять скорость воспроизведения, его качество или пролистывать контент. Просто попросите её.

Алиса также научилась присылать уведомления на Дуо Макс. Кроме того, в системе появились живые фоны с весенним и летним настроением.

В ТВ Станциях теперь можно менять яркость экрана с помощью виртуального ассистента. Скажите: «Алиса, сделай экран ярче», и наслаждайтесь просмотром.

Кроме того, появилась возможность просмотра альбомов с Яндекс Диска на большом экране. Для этого нужно установить Диск из каталога YaOS на телевизор и авторизоваться в аккаунте с помощью QR-кода.
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Комментарии

Артем Художник
+39
Артем Художник
авторизацию бы на ютуб через алису
час назад в 12:37
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