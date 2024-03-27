Яндекс Маркет начнёт шить одежду под новыми брендами

Фархад
Яндекс

Издание «Коммерсантъ» обратило внимание, что Яндекс Маркет подал заявки на регистрацию товарных знаков Tame, Muted и Humanform. Интересно, что все эти суббренды по классификации связаны с одеждой.

Представители платформы уже подтвердили планы по запуску собственных брендов одежды. Причём Маркет будет выпускать как взрослые, так и детские вещи, а главное, что все продукты будут относиться к среднему ценовому сегменту.

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За производство будут отвечать партнёры из Китая, Узбекистана и некоторых других стран. Яндекс Маркет подчёркивает, что сегмент одежды — один из самых быстрорастущих на маркетплейсе: только в четвертом квартале 2023 года каталог одежды на платформе вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последние несколько лет Яндекс Маркет успел запустить несколько довольно успешных суббрендов, включая Tuvio (телевизоры и бытовая техника), COMMO (аксессуары для смартфонов), Nocord (инструменты), Pragma (мебель и товары для дома), Lunnen (ноутбуки и мониторы).
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

tellurian
+1243
tellurian
Диверсификация :) молодцы.
час назад в 11:43
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+117
Anatoly076
На столько успешные субаренды что я только об одном слышал (ноуты) и то тут читал статью. Так в обыденной жизни не встречал ни у госников, ни в бизнесе, чтобы вот кто-то был на встрече с такой техникой и т.д. 🤔🤷🏻‍♂️
час назад в 12:10
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