Яндекс Маркет начнёт шить одежду под новыми брендами

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Издание «Коммерсантъ» обратило внимание, что Яндекс Маркет подал заявки на регистрацию товарных знаков Tame, Muted и Humanform. Интересно, что все эти суббренды по классификации связаны с одеждой.Представители платформы уже подтвердили планы по запуску собственных брендов одежды. Причём Маркет будет выпускать как взрослые, так и детские вещи, а главное, что все продукты будут относиться к среднему ценовому сегменту.За производство будут отвечать партнёры из Китая, Узбекистана и некоторых других стран. Яндекс Маркет подчёркивает, что сегмент одежды — один из самых быстрорастущих на маркетплейсе: только в четвертом квартале 2023 года каталог одежды на платформе вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.За последние несколько лет Яндекс Маркет успел запустить несколько довольно успешных суббрендов, включая Tuvio (телевизоры и бытовая техника), COMMO (аксессуары для смартфонов), Nocord (инструменты), Pragma (мебель и товары для дома), Lunnen (ноутбуки и мониторы).