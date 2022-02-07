

Яндекс объявил о большом обновлении алгоритмов автомобильной навигации в своих сервисах «Карты» и «Навигатор». Об этом сообщают представители компании.



Речь идет о новом алгоритме оценки загруженности перекрестков. Ранее навигатор от Яндекса регулярно ошибался, когда сообщал приблизительное время проезда через пробки — система занижала время, из-за чего пользователи не могли положиться на эту оценку. Теперь же всё должно стать гораздо лучше.



Яндекс сообщает, что теперь «Карты» и «Навигатор» будут оценивать загруженность конкретного маршрута, который выбрал пользователь, а не пробки на всем перекрестке. Например, если вы выбрали маршрут прямо через перекресток, время его проезда будет отличаться от варианта объезда «налево» или «направо». Кроме того, если на перекрестке горит красный сигнал светофора для проезда прямо, то маршрут в этом направлении будет обозначаться красной линией — при этом маршрут направо будет «зеленым». Эти изменения призваны улучшить оценку загруженности маршрутов и сделать прогноз более точным.



Чтобы внедрить все эти изменения, Яндекс собрал данные о дорожном движении на самых сложных российских перекрестках, проанализировал их, и обучил алгоритмы на основании этой информации. Новая система оценки уже включена в последней версии «Карт» и «Навигатора».





