





Компания «Яндекс» заключила соглашение о покупке банка «Акрополь». В результате сделки «Яндекс» получит все финансовые лицензии, что позволит компании предоставлять весь спектр банковских услуг для развития будущих финансовых сервисов.IT-агентство «Яндекса» сообщает, что сумма сделки составит 1,1 млрд рублей, из них 75 миллионов — премия к капиталу за покупку. Более 85% активов «Акрополя» приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России. Документы о сделке «Яндекс» передал в Банк России 28 апреля.Напомним, что в конце лета 2020 года компания продала свою долю в «Яндекс.Деньгах» Сбербанку, в результате чего тот стал единоличным владельцем сервиса. При этом Сбербанк продал Яндексу свою долю в «Маркете», так что интернет-холдинг теперь полностью владеет этой площадкой. Уже после этой сделки появилась информации, что Яндекс хочет вернуться к оказанию финансовых услуг, и покупка банка «Акрополь» даст компании такую возможность.