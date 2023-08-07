«Яндекс» научился вычислять мошенников в Viber и WhatsApp. Как включить определитель?

Сервис предупреждает как о негативных входящих звонках с неизвестных номеров. В описании к номеру сообщат если это звонят мошенники, спам или рекламные предложения, а также о звонках от служб доставки, банков или медицинских учреждений.
Для этого нужно установить приложение «Яндекс с Алисой» для iOS или Android, войти в уже существующую учетную запись или создать новую. Настройка займет не более пары минут:
- На главном экране переходим в пункт «Все сервисы»;
- Переходим в графу «Определитель номера»;
- Жмем клавишу «Перейти в настройки».
Система попросит дать доступ к системе блокировки и определению вызова. Выглядеть запрос может по-разному, зависит от того какой у вас смартфон — на iOS или Android. Определитель номера не работает в Telegram, только в WhatsApp и Viber.
Проект был запущен еще в 2018 году и теперь «Яндекс» добавил в него еще два мессенджера. Так пользователи смогут быстро понять с какой целью поступает звонок с неизвестного номера.