«Яндекс» научился вычислять мошенников в Viber и WhatsApp. Как включить определитель?

Артем
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Сервис предупреждает как о негативных входящих звонках с неизвестных номеров. В описании к номеру сообщат если это звонят мошенники, спам или рекламные предложения, а также о звонках от служб доставки, банков или медицинских учреждений.

Для этого нужно установить приложение «Яндекс с Алисой» для iOS или Android, войти в уже существующую учетную запись или создать новую. Настройка займет не более пары минут:

  • На главном экране переходим в пункт «Все сервисы»;
  • Переходим в графу «Определитель номера»;
  • Жмем клавишу «Перейти в настройки».
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Система попросит дать доступ к системе блокировки и определению вызова. Выглядеть запрос может по-разному, зависит от того какой у вас смартфон — на iOS или Android. Определитель номера не работает в Telegram, только в WhatsApp и Viber. 

Проект был запущен еще в 2018 году и теперь «Яндекс» добавил в него еще два мессенджера. Так пользователи смогут быстро понять с какой целью поступает звонок с неизвестного номера.
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iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
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Комментарии

Misha Gynin
+113
Misha Gynin
Поставил бы, если бы они отдельное приложение сделали, а так мне Алиса не нужна да и поисковым системам Яндекса не доверяю...
2 часа назад в 16:21
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+702
Paspartu Misha Gynin
Если приложение закрыть и не трогать, алиса и поиск нигде не всплывет
16 минут назад
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