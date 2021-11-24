









Мосгордума одобрила передвижение беспилотного такси по московским улицам. Документ носит название «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств» и был составлен специально для того, чтобы «Яндекс» мог запустить тестирование перевозки пассажиров без водителя.На 140 улицах Москвы беспилотные такси смогут перемещаться без перевозки пассажиров и багажа, то есть там будет тестировать только поведение автомобилей под управлением искусственного интеллекта на дорогах, но не их взаимодействие с клиентами.





На 19 улицах разрешено использование полноценного беспилотного такси — с перевозкой пассажиров и грузов. Во вторую зону включены улицы в Ясенево и Сколково.



После того как эксперимент с беспилотными такси пройдёт в Москве, он будет проводиться в других российских регионах.







