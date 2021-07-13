

Компания Xiaomi подала в суд на блогера за дезинформацию и обязала его выплатить компенсацию и извиниться. Об этом сообщает китайский ресурс Gizchina.



Речь идет о смартфоне Xiaomi Mi 10 Ultra. Китайский блогер по имени Чжан приобрел два таких девайса 11 августа 2020 года, и уже 17 августа опубликовал один за другим два негативных отзыва о них. Первый выглядел так:



«Я владею этой моделью в течение недели, и восемь раз она рандомно перезагружалась. Кроме того, во время игры смартфон нагревается минимум на 50 ° C. Хотя он заряжается очень быстро, но не менее быстро и разряжается — спустя два часа аккумулятор уже пуст».

Во втором отзыве Чжан частично повторил свои претензии и сообщил, что, помимо прочего, сведения о водозащите смартфона очень преувеличены — он сказал, что её нет совсем.



Сотрудники Xiaomi обнаружили эти комментарии и подали в суд на Чжана за публичные высказывания, которые порочат репутацию компании. В ходе следствия было доказано, что смартфоны приехали к блогеру 16 числа, но в течение недели после этого он их даже не включал — напомним, что первых хейтерский отзыв был написан 17-го. Кроме того, выяснилось, один из девайсов Чжан даже не распечатывал, а перепродал его прямо в упаковке.



В результате суд вынес решение о признании Чжана виновным в публичном оскорблении Xiaomi — было также учтено, что довольно много пользователей сети репостили его отзывы. Блогер должен выплатить компании $5 000. Кроме того, его обязали публично извиниться за свои посты, что он уже сделал. Цитата:



«17 августа 2020 года я дал ложноотрицательные комментарии о заказе двух мобильных телефонов Xiaomi Mi 10 Ultra на платформе JD. После решения районного суда Юхуатай города Нанкин (дело № (2021) Su 0114 Minchu № 1430) я должен сказать, что опубликованные мной ложные отзывы о продукте представляют собой посягательство на репутацию Xiaomi. Я глубоко осознаю ошибку и приношу искренние извинения».





