Apple лицемерит, а её функции кофиденциальности в iOS — всего лишь способ монополизировать данные пользователей. В таком ключе высказался директор маркетингового агентства в США в недавнем интервью изданию Gamesbeat — его пересказало издание iMore.
Начиная с iOS 14.5, Apple начала внедрять «Прозрачность отслеживания» для стороннего софта. Окончательно «довели до ума» эти функции только в iOS 14.6. По словам Брайана Боумена, генерального директора рекламного агентства Consumer Acquisition, выручка рекламодателей упала в отдельных случаях до 40%. В среднем же по рынку потери из-за Apple составляют около 20%, что является критичной цифрой для любого бизнеса.
Брайан заявил, что мир еще не пришел к эре «пост-IDFA», имея в виду, что этот способ слежки за пользователем в рекламных целях всё еще активно используется и остается самым популярным и распространенным. Именно IDFA касается «Прозрачность отслеживания» в iOS. Однако он уверен, что этот метод сбора данных скоро уйдет в прошлое, и рынок рекламы сейчас в переходном этапе. Однако уже сейчас для него очевидно, что чем больше людей устанавливают iOS 14.6 — тем чаще отслеживание через IDFA запрещается ими.
Боуман очень разошелся, когда его спросили, является ли позиция Apple шагом вперед по обеспечению конфиденциальности пользователей. По его словам, все нововведения компании, призванные сохранить конфиденциальность пользователей — не более, чем пустой фарс, и желание собрать всю власть над данными в своих руках.
Брайан резко заявил, что если бы люди действительно заботились о конфиденциальности, то они придали бы гораздо больше значения всему, что говорил и делал Эдвард Сноуден — но людям не нужна конфиденциальность. Да и рекламный бизнес, по его словам, это не история о вторжении в личную жизнь — это обычная персонализация. А Apple хитро проделала феноменальную работу с обществом — она всех перевела на свой магазин, свой Apple Pay, собрала у всех отпечатки пальцев и сканы лиц, хранит у себя все пароли и данные о здоровье.
В заключение Баумен с чувством сказал, что по-настоящему ненавидит нововведения Apple, касающиеся «Прозрачности отслеживания».
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В остальном пошли на куда-нибудь эти рекламщики)
Это бизнес, Детка, ничего личного 👏👏👏