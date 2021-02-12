«В ходе регулярной проверки службой безопасности Яндекса был раскрыт факт внутренней утечки. Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса», — рассказали в «Яндексе».







В «Яндексе» произошла утечка данных около 5000 почтовых ящиков. Их владельцам направили уведомление о смене пароля.Внутреннее расследование компании показало, что несанкционированный доступ предоставлял один из сотрудников.Сообщается, что в результате действий сисадмина было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков. Неавторизованный доступ уже заблокирован. По выявленному инциденту проводится внутреннее расследование и будут пересмотрены процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа. Это поможет минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность данных пользователей. Также компания обратилась в правоохранительные органы.