Яндекс Плюс представил решение для спортивной статистики и аналитики

Фархад
Яндекс

Компания Яндекс представила систему трекинга для командных видов спорта, которая анализирует действия игроков на поле и обрабатывает информацию об их перемещениях с помощью компьютерного зрения и нейросетей. Полученные данные помогут в составлении спортивной статистики и аналитики. Работу системы, которая уже используется в матчах Российской премьер-лиги, можно увидеть в YaC 2023.

«По сути, мы обучаем машину понимать, что именно игрок в данный момент делает на поле. Начали с футбола, где есть развитая технологическая база, но в будущем планируем охватить и другие виды спорта. Собранная нами статистика может использоваться не только тренерами и аналитиками, но и в трансляциях, СМИ, клубных соцсетях», — говорит директор по развитию спортивного направления Яндекс Плюса Сергей Бархударьян.

Яндекс

Сразу четыре камеры с разрешением 6K фиксируют движения футболистов. По одной расположено за воротами, а две — на центральной точке сбоку от кромки поля. Видеопоток с камер анализирует нейросеть. Из результатов анализа составляется профессиональная статистика. Например, какое расстояние каждый футболист преодолел с начала игры, показатели его максимальной и средней скорости, траекторию перемещения по полю и многие другие действия спортсменов во время игры.

Яндекс

В YaC 2023 показывают, как работает система на домашнем стадионе московского «Спартака».

Яндекс

С сезона 2023/2024 Яндекс Плюс при содействии компании VSporte является официальным поставщиком спортивной аналитики Российской премьер-лиги. Система трекинга снимает и обрабатывает каждый матч РПЛ. Статистические данные поступают на аналитическую платформу, доступ к которой имеют все клубы РПЛ и представители лиги.
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