«Яндекс» провел YaC 2023. Представлена «Станция Дуо Макс» и обновленные «Карты»

Олег

Яндекс


«Яндекс» выпустил запись ежегодной презентации YaC 2023 в виде мини-сериала о жизни компании. Помимо этого, представлено несколько продуктов для жизни.

Главным релизом стал девайс «Станция Дуо Макс». Это большая домашняя колонка со встроенным дисплеем и голосовым помощником «Алисой». Экран сенсорный и может поворачиваться в зависимости от задач. К умному дому «Дуо Макс» подключается по протоколу Zigbee. Ценник пока не называется.

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«Яндекс Карты» получили обновление: теперь в карточках организаций появились описания и сториз от YandexGPT. Они составляются нейросетью на основании отзывов и информации о заведении из сети.

Яндекс Велик

Для курьеров собственных доставок «Яндекс» представил новый электровелосипед. У него есть багажник для термосумки, удобное седло и защита от грязи для работы курьеров в разных погодных и инфраструктурных условиях.

Объявлена стоимость колонки «Станция Миди» — она уже поступила в продажу на маркетплейсы и к ритейлерам за 14 990 рублей. 

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Источник:
Яндекс
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Комментарии

kardigan
+3256
kardigan
Сколько нужно откатать курьером, чтоб выкупить велосипед?!
2 часа назад в 13:58
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