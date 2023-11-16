«Яндекс» провел YaC 2023. Представлена «Станция Дуо Макс» и обновленные «Карты»



«Яндекс» выпустил запись ежегодной презентации YaC 2023 в виде мини-сериала о жизни компании. Помимо этого, представлено несколько продуктов для жизни.



Главным релизом стал девайс «Станция Дуо Макс». Это большая домашняя колонка со встроенным дисплеем и голосовым помощником «Алисой». Экран сенсорный и может поворачиваться в зависимости от задач. К умному дому «Дуо Макс» подключается по протоколу Zigbee. Ценник пока не называется.







«Яндекс Карты» получили обновление: теперь в карточках организаций появились описания и сториз от YandexGPT. Они составляются нейросетью на основании отзывов и информации о заведении из сети.







Для курьеров собственных доставок «Яндекс» представил новый электровелосипед. У него есть багажник для термосумки, удобное седло и защита от грязи для работы курьеров в разных погодных и инфраструктурных условиях.



Объявлена стоимость «Яндекс Карты» получили обновление: теперь в карточках организаций появились описания и сториз от YandexGPT. Они составляются нейросетью на основании отзывов и информации о заведении из сети.Для курьеров собственных доставок «Яндекс» представил новый электровелосипед. У него есть багажник для термосумки, удобное седло и защита от грязи для работы курьеров в разных погодных и инфраструктурных условиях.Объявлена стоимость колонки «Станция Миди» — она уже поступила в продажу на маркетплейсы и к ритейлерам за 14 990 рублей.