Обзор Яндекс Станции Миди: сделали работу над ошибками

Дизайн: нравится

Звук: видали и лучше

Железо и возможности: достойные

Итоги: есть вопросики

Ранее в этом месяце Яндекс представил свою умную колонку Станцию Миди, а сегодня на ежегодном мероприятии YaC озвучили её стоимость. Я использовал новинку в течение пары недель, а теперь поделюсь впечатлениями в этом обзоре.Для начала буквально несколько слов о комплектации. В коробке: станция, адаптер питания с USB-С и всякая документация.Сразу стоит отметить, если вы уже порадовались наличию универсального разъема USB-С, то не спешите делать выводы. Порт расположен на задней поверхности устройства. Первое, что решил протестировать — работу со сторонними адаптерами. Я пробовал встроенный USB в сетевом фильтре и GaN-адаптер от Ugreen на 100 Вт. Во всех случаях колонка «отписала бороду». Устройство включается, но через некоторое время Алиса сообщает, что ей не хватает мощности и требует подключить комплектный адаптер. Пришлось доставать его из коробки.Судя по всему, в Яндексе не стали заморачиваться с дизайном. Вместо этого провели работу над ошибками. На первый взгляд Станция Миди выглядит как уменьшенная копия Станции 2. Практически так и есть. Компания сохранила подсветку — она теперь по периметру верхней части. Также в Станцию Миди добавили индикатор из Станции Макс, который умеет отображать часы, погоду и глаза (привет, Капсула Мини).Габариты новинки составляют 96 × 96 × 110 мм. На задней поверхности вместе с разъемом USB-С расположена аппаратная кнопка отключения микрофона.На запуске новинка доступна только в двух расцветках — черная и изумрудная. Как вы уже поняли по фото, у меня в обзоре первый вариант. Вероятно, позднее запустят и другие расцветки. В целом дизайн очень приятный. Мне нравится форма, текстильная окантовка, индикатор и заметное размещение подсветки.Поскольку я не фанат всех этих голосовых помощников, для меня самое главное в колонке — звук. Впрочем, стоит все-таки начать с подключения. Станция Миди настраивается и подключается в приложении Умный Дом с Алисой. Настройка занимает буквально несколько минут.За звук в Станции Миди отвечают три динамика: два твиттера и один низкочастотник. Суммарная мощность колонки составляет 24 Вт.Звучит Станция Миди нормально. Впрочем, мне пришлось настраивать звучание под себя, поскольку в стандартной настройке эквалайзера слишком много высоких. Поэтому звук, например в треках Drum & Bass, неприятно «цыкает».Эквалайзер доступен в приложении Умный Дом с Алисой. Там же можно активировать коррекцию звука под помещение. Колонка будет оптимизировать звук в зависимости от акустики помещения. Таким образом, по словам разработчиков, снижается влияние паразитных частот.Вручную с помощью эквалайзера мне удалось «довести до ума» звучание Станции Миди под свои индивидуальные предпочтения. Запаса громкости на максимуме хватает для прокачки помещения площадью в 30 квадратов. Таким образом Станцию Миди можно использовать на небольшой домашней вечеринке.Яндекс Станция Миди получила нейропроцессор производительностью 1.2 TOPS. Он отвечает за взаимодействие с устройствами умного дома и голосовым помощником Алисой. Также имеется поддержка протоколов умного дома Zigbee.Новый нейропроцессор должен обрабатывать запросы и реагировать на команды в три раза быстрее. Как это проверить в действительности — я не знаю. Особой разницы в скорости работы Алисы между Станции Миди и Станции 2 я не заметил.Самое главное нововведение — управлять голосом системой умного дома Zigbee можно без интернета. Для этого обработка запросов происходит на Станции без отправки на сервер.Для беспроводных соединений используются двухдиапазонный Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0 BLE.Стоимость Яндекс Станции Миди объявлена. На момент публикации она составляет 14 990 рублей и как по мне, это дороговато на фоне Станции 2, которую прямо сейчас продают за 17 990 р. на Яндекс Маркете.Всё дело в позиционировании. Так или иначе визуально Станция Миди воспринимается промежуточной моделью между Станцией 2 и Станцией Мини с часами (8 990 р.).В преимущества записываю: приятный дизайн с подсветкой и часами, качественную конструкцию и достойный запас громкости. Среди недостатков: прайс, необходимость «допиливать» звучание эквалайзером и «капризный» USB-С, который не завелся моими адаптерами.