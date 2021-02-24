Яндекс.Почта 360

«Яндекс.Почта 360» — набор сервисов для работы — стала доступна в мобильных приложениях «Почты» и «Диска». Теперь людям будет удобнее решать рабочие задачи на смартфоне. А для тех, кто много общается по делу в Telegram, команда «Яндекс.Почты 360» запустила чат-бота для пересылки важных сообщений в «Почту». 

Мобильная «Почта 360» позволяет вести переписку, проводить встречи и работать с документами, имея под рукой только смартфон. В неё входят «Почта», «Диск», «Календарь», «Телемост» и «Заметки», между которыми легко переключаться. Например, можно изучить договор, тут же связаться с коллегой по «Телемосту», а потом назначить встречу в «Календаре». Мобильная «Почта 360» полностью синхронизирована с десктопной, поэтому сохранённые в ней данные будут доступны и на компьютере.

Яндекс.Почта 360 на iOS

Основные возможности мобильной «Почты 360» бесплатные. Для тех, кому нужны дополнительные функции, есть платная версия. Например, дизайнер или фотограф, которым нужно много места для хранения работ, могут выбрать тариф «Премиум» — в него входит 1 ТБ пространства на «Яндекс.Диске». А тем, кто часто снимает видеоролики — например, для странички своего бизнеса в соцсети — подойдёт тариф «Стандарт» с безлимитной загрузкой видео. Оформить подписку можно прямо в приложении. Владельцы смартфонов на Android могут сделать это уже сейчас, поклонники iPhone получат такую возможность чуть позже.

Яндекс.Почта 360 на Android

Почтового чат-бота зовут @YandexMail360_bot. Он позволяет в один клик отправлять сообщения из Telegram в «Яндекс.Почту», чтобы потом к ним вернуться. Иногда общение в чатах продолжается до глубокой ночи, люди не успевают отвечать на все сообщения, а найти нужные в переписке потом сложно. Чат-бот помогает не терять важные сообщения и отвечать на них тогда, когда удобно.

Мобильная «Яндекс.Почта 360» работает на устройствах с iOS и Android. Пока она доступна только части пользователей, но постепенно появится у всех. Чат-бот «Яндекс.Почты» уже сегодня готов помогать всем желающим.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

У «Яндекс.Музыки» появится приложение для Apple Watch У «Яндекс.Музыки» появится приложение для Apple Watch

У «Яндекса» возник сбой У «Яндекса» возник сбой

«Яндекс» допустил утечку данных почтовых ящиков «Яндекс» допустил утечку данных почтовых ящиков