





С августа 2020 года в сервисе «Яндекс.Плюс» изменится система подписок. Останется индивидуальный «Плюс» и семейный «Плюс Мульти» на четырех человек.Подписчикам этих двух вариантов будет доступен каталог онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD», а также кэшбэк в баллах за пользование сервисами «Яндекса». К примеру, за поездку на «Яндекс.Такси» по тарифу «Комфорт» стоимостью 350 рублей можно будет получить 35 баллов.Баллы можно использовать для полной или частичной оплаты поездок на «Яндекс.Такси» или каршеринге «Драйв», а также билетов в театр или кино через «Афишу». Позднее возможность заработать и тратить баллы появится в «Еде», «Лавке», «Беру» и других сервисах компании.Для новых пользователей стоимость «Плюса» составит 199 рублей в месяц, а «Плюс.Мульти» обойдется в 299 рублей за месяц использования. Для текущих подписчиков цена останется на прежнем уровне и не изменится до августа 2021 года, составив 169 и 269 рублей соответственно.