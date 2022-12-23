«Яндекс» показал 3D-модель строящейся штаб-квартиры. Выглядит впечатляюще!
Александр Кузнецов —
На «Яндекс Картах» появилась 3D-модель новой штаб-квартиры «Яндекса» в Москве. Ожидается, что её построят к 2024 году, но уже сейчас можно посмотреть, каким будет готовый проект.
Здание размещается по адресу Академика Зельдовича, дом 1. Со стороны улицы Анучина оно будет 12-этажным, а со стороны улицы Косыгина 15-этажным. Внутри будут три зоны: офисная, общественная и подземная.
С третьего этажа и выше размещены офисы для сотрудников. Первые два этажа и часть третьего выделят для всех желающих — там откроют рестораны, кафе, музей «Яндекса», классы и аудитории для встреч с экспертами, конференций и других мероприятий. Там же будут игровые зоны для детей сотрудников, зоны для собеседований и кабинеты медработников. На верхних этажах построят открытую террасу с видами на Москву.
Подземных уровней будет пять, на трёх самых нижних разместят парковку для 1630 автомобилей, а также отдельные места для мотоциклов, велосипедов и самокатов. Велосипедисты и самокатчики смогут принимать душ в специальных комнатах. Ещё два этажа выделят для спортивного досуга работников — там будут спортзалы, тренажёры, бассейны и оздоровительный комплекс.
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