С конца марта в «Яндекс.Учебнике» появятся инструменты для удаленного обучения по всем школьным предметам. Сейчас в этом сервисе доступны задания по русскому языку и математике.
С апреля «Яндекс» запустит полноценную онлайн-школу для учащихся 5–11 классов. Она будет доступна в «Яндекс.Эфире» и «Яндекс.Репетиторе». Для того, чтобы пользоваться этими инструментами, учителю потребуется зарегистрироваться в «Яндекс.Учебнике». Для младших классов предусмотрены лекции по отдельным предметам, а для учеников девятых и одиннадцатых классов учителя будут вести семинары по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Онлайн-школа «Яндекса» будет бесплатной. Преподаватели получат возможность проводить интерактивные видеотрансляции, проверять домашние задания и получать обратную связь от учеников с помощью чатов и голосовых сообщений.
14 марта Министерство просвещения РФ рекомендовало школам по возможности перевести учеников на дистанционное обучение. Это решение было принято после заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В тот же день в Москве, Московской области и ещё нескольких регионах ввели свободное посещение школ.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия