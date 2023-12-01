Яндекс представил новый дизайн Яндекс Музыки и приложение для macOS

Фархад
Яндекс

Сервис Яндекс Музыка получила масштабный апгрейд с персонализованной главной страницей, улучшенной умной системой рекомендаций «Моя волна» и другими изменениями.

На главной странице теперь можно найти индивидуально подобранные релизы и новые разделы. Кроме того, Яндекс Музыка обновила логотип и визуальную айдентику.

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Теперь система персональных рекомендаций «Моя волна» использует глубокие нейронные модели, чтобы понимать, как развиваются музыкальные интересы пользователей. По данным Яндекс Музыки, это позволяет слушателям открывать в три раза больше новых любимых артистов, чем они находят самостоятельно.

Вместе с этим Яндекс выпустил приложение Музки для macOS. Скачать его можно с сайта сервиса.
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Источник:
Яндекс
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