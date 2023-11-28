В «Яндекс Лавке» теперь можно «сообразить на троих», не выходя из дома

Олег

Яндекс Лавка

Фото: bangkokbook

«Яндекс» добавил в свой сервис «Лавка» функцию совместных покупок. Об этом рассказал сам «Яндекс».

Работает это следующим образом. Пользователь выбирает понравившиеся ему товары и добавляет их в корзину. После этого можно создать ссылку на корзину и отправить её другу, который присоединится и «докинет» туда всё что нравится ему. Количество «наполнителей» корзины не ограничено.

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Яндекс
Фото: Яндекс

Чтобы поделиться корзиной, нужно нажать в ней соответствующую кнопку и переслать другому человеку ссылку либо QR-код. При переходе по ссылке у получателя сразу откроется сайт или приложение «Лавки». Если заказчики находятся по разным адресам, то утилита проверить наличие всех продуктов в соответствующих дарксторах и при необходимости предложит замену. 

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