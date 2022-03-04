Компания «Яндекс» предупредила своих инвесторов о возможных последствиях из-за ограничения на торговлю её акциями. Если держатели акций потребуют исполнения перед ними обязательств, на это потребуется дополнительное финансирование, а если оно не будет найдено компании придётся объявить дефолт.

Речь идет о бондах под 0,25% годовых с погашением в 2025 году на сумму 1,25 млрд долларов. «Яндекс» подчеркнул, что речь идёт о теоретически возможных рисках, и компания по закону обязана предупредить о них своих инвесторов.

Инвесторы имеют право требовать от компании досрочного исполнения обязательств после приостановки торгов её ценными бумагами более чем на пять рабочих дней. Торговля акциями «Яндекса» была приостановлена на биржах в прошлую пятницу после падения их котировки на 38%. Дефолт может означать банкротство компании. Когда это происходит, в компании назначается  арбитражный управляющий, который определяет дальнейшие шаги (например, продажа активов компании целиком или по частям).


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