Компания «Яндекс» предупредила своих инвесторов о возможных последствиях из-за ограничения на торговлю её акциями. Если держатели акций потребуют исполнения перед ними обязательств, на это потребуется дополнительное финансирование, а если оно не будет найдено компании придётся объявить дефолт.
Речь идет о бондах под 0,25% годовых с погашением в 2025 году на сумму 1,25 млрд долларов. «Яндекс» подчеркнул, что речь идёт о теоретически возможных рисках, и компания по закону обязана предупредить о них своих инвесторов.
Инвесторы имеют право требовать от компании досрочного исполнения обязательств после приостановки торгов её ценными бумагами более чем на пять рабочих дней. Торговля акциями «Яндекса» была приостановлена на биржах в прошлую пятницу после падения их котировки на 38%. Дефолт может означать банкротство компании. Когда это происходит, в компании назначается арбитражный управляющий, который определяет дальнейшие шаги (например, продажа активов компании целиком или по частям).
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1) Акции и облигации (бонды в тексте статьи) — это разные вещи. Акции — это подтверждение права собственности на долю в компании, облигации — просто деньги в долг компании.
2) Никакого исполнения обязательств владельцы акций требовать не могут. Если имеются в виду дивиденды. Дивиденды яндекс не платит пока.
3) Бывает досрочное погашение облигаций по номиналу (оферта), но будет ли она и в какие даты определяется в момент выпуска. По этим евробондам яндекса никакой оферты нет.
4) Доходность у них 0.75% годовых, а не 0.25%.
5) У Яндекса 102,7 млрд рублей на счетах (кубышка), которые теоретически можно направить на погашение долга, если что.
6) Торговля (на наших биржах) сейчас приостановлена вообще по всем акциям, а не только по яндексу потому что он упал.
7) Падение в акциях к долгу (облигациям) никак не относится.
8) Вывод — никакого дефолта и близко у них не будет.
1) Акции и облигации (бонды в тексте статьи) — это разные вещи. Акции — это подтверждение права собственности на долю в компании, облигации — просто деньги в долг компании.
2) Никакого исполнения обязательств владельцы акций требовать не могут. Если имеются в виду дивиденды. Дивиденды яндекс не платит пока.
3) Бывает досрочное погашение облигаций по номиналу (оферта), но будет ли она и в какие даты определяется в момент выпуска. По этим евробондам яндекса никакой оферты нет.
4) Доходность у них 0.75% годовых, а не 0.25%.
5) У Яндекса 102,7 млрд рублей на счетах (кубышка), которые теоретически можно направить на погашение долга, если что.
6) Торговля (на наших биржах) сейчас приостановлена вообще по всем акциям, а не только по яндексу потому что он упал.
7) Падение в акциях к долгу (облигациям) никак не относится.
8) Вывод — никакого дефолта и близко у них не будет.