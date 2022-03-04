





Компания «Яндекс» предупредила своих инвесторов о возможных последствиях из-за ограничения на торговлю её акциями. Если держатели акций потребуют исполнения перед ними обязательств, на это потребуется дополнительное финансирование, а если оно не будет найдено компании придётся объявить дефолт.Речь идет о бондах под 0,25% годовых с погашением в 2025 году на сумму 1,25 млрд долларов. «Яндекс» подчеркнул, что речь идёт о теоретически возможных рисках, и компания по закону обязана предупредить о них своих инвесторов.Инвесторы имеют право требовать от компании досрочного исполнения обязательств после приостановки торгов её ценными бумагами более чем на пять рабочих дней. Торговля акциями «Яндекса» была приостановлена на биржах в прошлую пятницу после падения их котировки на 38%. Дефолт может означать банкротство компании. Когда это происходит, в компании назначается арбитражный управляющий, который определяет дальнейшие шаги (например, продажа активов компании целиком или по частям).