Продукция Apple больше не поставляется в Россию из-за санкций, поэтому магазины убрали её из продажи или резко повысили цены. Подорожали все устройства Apple, включая смартфоны, ноутбуки, планшеты, смарт-часы, наушники и телевизионные приставки.
Судя по информации из «Яндекс.Маркета», один из магазинов взвинтил цену на MacBook Pro с экраном 16 дюймов до 1 миллиона 138 тысяч рублей, тогда как ещё недавно эта модель продавалась примерно за 300 тысяч. Сейчас этого товара нет в наличии, то есть либо он был продан, либо площадка убрала его за излишнюю спекулятивность.
Магазины, торгующие серыми товарами, подняли цены на устройства Apple с учётом текущего курса (117 рублей за доллар), а также исходя из того, что в скором времени может возникнуть ещё более жёсткий дефицит. Актуальную цену покупатели узнают по телефону, и при согласии выкупают товар в обозначенный магазином срок.
Из крупных российских ритейлеров, пожалуй, только МТС оставил продукцию Apple в открытой продаже, но цены кусаются: так, iPhone 12 Pro Max с 1 ТБ памяти продаётся за 246 990 рублей, тогда как цена на старте продаж была 159 990 рублей. Другие гаджеты Apple тоже стали дороже.
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