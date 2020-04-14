Из-за карантина многие компании вынуждены были перейти на удаленную работу. Для большинства сотрудников это непривычный формат, но современные технологии позволяют наладить рабочий процесс так, чтобы максимально сгладить все ограничения. Программы для видеоконференций, онлайн-ежедневники, облачные сервисы — аудитория таких проектов резко выросла за последнее время. Компания Яндекс подобрала несколько менее очевидных сервисов, которые помогают организовать работу из дома, оценить ее эффективность или найти дополнительный заработок.
Одна из таких технологий — онлайн-органайзер Яндекс.Календарь. Он позволяет планировать дела на день, что особенно актуально при работе из дома: составленный заранее план помогает наладить самодисциплину. В календарь можно добавлять события разной важности, настраивать уведомления о запланированных делах и их приоритет.
Для удаленной работы онлайн-органайзер особенно полезен тем, что позволяет отмечать в календаре групповые события сразу у всех участников — например, можно планировать общие звонки и совещания с коллегами. Так руководители могут приглашать сразу всех сотрудников на общие звонки, и важная информация об этом не будет теряться в мессенджерах. При необходимости календарь напомнит о важных делах письмом на почту или SMS-сообщением.
Другая важная часть работы из дома — облачное хранилище, то есть сервис, который позволяет обмениваться документами и фотографиями так, чтобы они были доступны сразу всей команде на разных устройствах и не терялись среди сообщений в мессенджерах. Яндекс.Диск — сервис, который обеспечивает хранение и обмен файлами.
Аналитики биржи фрилансеров FL.ru в своем исследовании отметили, что 54,1% фрилансеров сегодня используют для работы Яндекс.Диск. Из-за самоизоляции Яндекс временно изменил условия использования сервиса: до 30 сентября Диск будет бесплатным для компаний до 100 сотрудников.
Однако не все сейчас перешли на удаленную работу: кто-то из-за специфики профессии не может работать из дома, а у других возникли временные трудности. Яндекс также позволяет найти подработку на фрилансе: например, с помощью сервиса поиска специалистов Яндекс.Услуги. Если вы уверенно владеете одним из иностранных языков, возьмите задачу по переводу, или, если хорошо знаете школьный предмет, займитесь репетиторством — пока дети находятся на вынужденных каникулах, можете помочь им подтянуть знания.
Копирайтинг, графический дизайн — большое число задач сегодня можно выполнять удаленно. Сейчас сервис отдельно маркирует специалистов, которые готовы выполнять услуги (или даже консультировать пользователей) удаленно. Цену за свою работу каждый специалист определяет самостоятельно, а сам сервис не берет комиссии за размещение объявления или контакт с клиентом.
Еще один возможный способ заработать, не выходя из дома — выполнять несложные задания, не требующие специальных знаний, например, с помощью приложения Яндекс.Толока. Задания бывают разными: найти нужный трек в Яндекс.Музыке, записать на диктофон собачий лай или разместить фотографии местности для улучшения работы беспилотников. Ответы пользователей помогают совершенствовать результаты поисковой выдачи, бороться со спамом и обучать искусственный интеллект выполнять другие задачи.
Перед выполнением заданий пользователь должен пройти короткое обучение. В зависимости от типа задания в день можно заработать около $30, а вывести деньги можно, например, на мобильный телефон, PayPal или Яндекс.Деньги.
Для создания рабочего настроения можно воспользоваться подборками, которые составляет сервис Яндекс.Музыка. В разделе #лучшедома можно найти подборки, которые помогут сконцентрироваться, и плейлисты, чтобы отдохнуть, потренироваться или развлечь детей, пока работаешь. Сервис также предлагает подкасты на самые разные темы, в частности те, где герои делятся собственным опытом удаленной работы и тем, как справляться с возросшей нагрузкой в подборке "Слежу за новостями".
А после работы можно отдохнуть, посмотрев эксклюзивные шоу, видео блогеров, фильмы и сериалы в Яндекс.Эфире. Там же проходят регулярные онлайн-трансляции концертов и театральных постановок — музыканты и артисты стремятся поддерживать зрителей в такое время.
Одна из таких технологий — онлайн-органайзер Яндекс.Календарь. Он позволяет планировать дела на день, что особенно актуально при работе из дома: составленный заранее план помогает наладить самодисциплину. В календарь можно добавлять события разной важности, настраивать уведомления о запланированных делах и их приоритет.
Для удаленной работы онлайн-органайзер особенно полезен тем, что позволяет отмечать в календаре групповые события сразу у всех участников — например, можно планировать общие звонки и совещания с коллегами. Так руководители могут приглашать сразу всех сотрудников на общие звонки, и важная информация об этом не будет теряться в мессенджерах. При необходимости календарь напомнит о важных делах письмом на почту или SMS-сообщением.
Другая важная часть работы из дома — облачное хранилище, то есть сервис, который позволяет обмениваться документами и фотографиями так, чтобы они были доступны сразу всей команде на разных устройствах и не терялись среди сообщений в мессенджерах. Яндекс.Диск — сервис, который обеспечивает хранение и обмен файлами.
Аналитики биржи фрилансеров FL.ru в своем исследовании отметили, что 54,1% фрилансеров сегодня используют для работы Яндекс.Диск. Из-за самоизоляции Яндекс временно изменил условия использования сервиса: до 30 сентября Диск будет бесплатным для компаний до 100 сотрудников.
Однако не все сейчас перешли на удаленную работу: кто-то из-за специфики профессии не может работать из дома, а у других возникли временные трудности. Яндекс также позволяет найти подработку на фрилансе: например, с помощью сервиса поиска специалистов Яндекс.Услуги. Если вы уверенно владеете одним из иностранных языков, возьмите задачу по переводу, или, если хорошо знаете школьный предмет, займитесь репетиторством — пока дети находятся на вынужденных каникулах, можете помочь им подтянуть знания.
Копирайтинг, графический дизайн — большое число задач сегодня можно выполнять удаленно. Сейчас сервис отдельно маркирует специалистов, которые готовы выполнять услуги (или даже консультировать пользователей) удаленно. Цену за свою работу каждый специалист определяет самостоятельно, а сам сервис не берет комиссии за размещение объявления или контакт с клиентом.
Еще один возможный способ заработать, не выходя из дома — выполнять несложные задания, не требующие специальных знаний, например, с помощью приложения Яндекс.Толока. Задания бывают разными: найти нужный трек в Яндекс.Музыке, записать на диктофон собачий лай или разместить фотографии местности для улучшения работы беспилотников. Ответы пользователей помогают совершенствовать результаты поисковой выдачи, бороться со спамом и обучать искусственный интеллект выполнять другие задачи.
Перед выполнением заданий пользователь должен пройти короткое обучение. В зависимости от типа задания в день можно заработать около $30, а вывести деньги можно, например, на мобильный телефон, PayPal или Яндекс.Деньги.
Для создания рабочего настроения можно воспользоваться подборками, которые составляет сервис Яндекс.Музыка. В разделе #лучшедома можно найти подборки, которые помогут сконцентрироваться, и плейлисты, чтобы отдохнуть, потренироваться или развлечь детей, пока работаешь. Сервис также предлагает подкасты на самые разные темы, в частности те, где герои делятся собственным опытом удаленной работы и тем, как справляться с возросшей нагрузкой в подборке "Слежу за новостями".
А после работы можно отдохнуть, посмотрев эксклюзивные шоу, видео блогеров, фильмы и сериалы в Яндекс.Эфире. Там же проходят регулярные онлайн-трансляции концертов и театральных постановок — музыканты и артисты стремятся поддерживать зрителей в такое время.
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