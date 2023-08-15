Яндекс разрешил использовать все Станции в качестве обычных Bluetooth-колонок

Нажмите 4 раза на кнопку выключения микрофонов;

Запустите поиск устройств Bluetooth на вашем смартфоне, планшете или компьютере;

Выберите в списке Станцию и подключитесь к ней.

Изначально умные колонки Яндекс Станция воспроизводили музыку только при наличии активного подключения к интернету по Wi-Fi. С релизом обновлённой прошивки пользователи теперь могут подключаться к девайсам по Bluetooth.Чтобы использовать Станцию в качестве Bluetooth-колонки без Wi-Fi, нужно выполнить следующие шаги:Стоит отметить, что новая функция не будет работать, если вы впервые включили Станцию и она не привязана к вашему аккаунту в Яндексе, или если гаджет оформлен по подписке и ещё не оплачен до конца.