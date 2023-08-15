Яндекс разрешил использовать все Станции в качестве обычных Bluetooth-колонок

Фархад
Яндекс Станция

Изначально умные колонки Яндекс Станция воспроизводили музыку только при наличии активного подключения к интернету по Wi-Fi. С релизом обновлённой прошивки пользователи теперь могут подключаться к девайсам по Bluetooth.

Чтобы использовать Станцию в качестве Bluetooth-колонки без Wi-Fi, нужно выполнить следующие шаги:
  • Нажмите 4 раза на кнопку выключения микрофонов;
  • Запустите поиск устройств Bluetooth на вашем смартфоне, планшете или компьютере;
  • Выберите в списке Станцию и подключитесь к ней.

Стоит отметить, что новая функция не будет работать, если вы впервые включили Станцию и она не привязана к вашему аккаунту в Яндексе, или если гаджет оформлен по подписке и ещё не оплачен до конца.
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Источник:
Яндекс
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5518
Вася Вотафаков
А разве это не былым начальным предназначением станции? 🤣🤣🤣
час назад в 22:34
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+581
law Вася Вотафаков
Можно было но через «алиса включи блютус» а для этого надо интернет а щас можно просто нажав 4 раза,
47 минут назад
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Dmitriy
+647
Dmitriy
Помнится даже на irbis-a это было изначально...
час назад в 22:37
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