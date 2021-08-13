



Баллы «Плюса» теперь можно получать не только на сервисах «Яндекса», но и на других сайтах. Для этого достаточно оплачивать свои заказы через Yandex Pay. Акция продлится несколько месяцев.



В акции участвуют более десяти тысяч сайтов. Среди них интернет-магазины Befree, Sela, Zarina, LoveRepublic, Brandshop и другие. Можно покупать одежду, товары для дома, оплачивать услуги ЖКХ и получать каждый месяц до 3000 баллов. Если у вас есть подписка «Плюс», вы можете потратить их на заказы в «Лавке» и «Еде», поездки в «Драйве» и «Такси», оплату бензина в «Заправках», покупки на «Маркете» и «Афише». Трёх тысяч рублей хватит, чтобы заказать пиццу на большую компанию или взять на несколько часов машину в Драйве.



Yandex Pay позволяет платить банковской картой, не вводя её данные на сайте, где происходит оплата — если сохранить карту в аккаунте на «Яндексе», они подтянутся автоматически. При выборе способа оплаты вы увидите, сколько баллов будет начислено.



Баллы начисляются даже тем, у кого нет подписки, но оформить её и потратить баллы можно в любой момент. «Яндекс» предлагает два варианта подписки: «Плюс» на одного и «Плюс Мульти» на четырёх человек. Владельцы подписки могут смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD», без ограничений слушать «Яндекс.Музыку», пользоваться дополнительным местом на «Диске», а также тратить баллы (в том числе на «Яндекс.Маркете» и «Такси»).







