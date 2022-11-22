Яндекс

Яндекс теперь показывает «настоящие» скидки на товары в сервисах

Артем
41dc3522e91866de01143b4035a87058.jpg

Снижение цены проверяется специальными алгоритмами и сравнивает с показателями до акции. 

Всем известно, что многие продавцы любят завышать стоимость товаров. Особенно перед крупными распродажами или акциями. Теперь пользователи смогут видеть информацию о скидке только в том случае, если цена на товар стала действительно ниже, чем была до акции. Предоставляют информацию о выгодных предложениях сами продавцы, а специальный алгоритм Яндекса определяет «настоящая» скидка или нет. Сравнение берется за два месяца. Если ценник на товар не завышался перед распродажей, то информация о скидке появится в описании. Также покупатели увидят выгоду в процентном соотношении и какие товары прошли проверку, а какие нет. Найти акционные предложения можно, используя фильтр «Проверенные скидки».

В поиске по товарам можно найти более 730 миллионов предложений из различных интернет-магазинов и маркетплейсов, ассортиментом которых являются бытовая техника, электроника, игрушки, косметика, и многое другое. Сервис также позволяет сравнивать предложения из разных магазинов, а из карточки товара можно легко перейти на сайт продавца с приглянувшимся товаром.
5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
В DNS и Wildberries продается странная версия Windows. Это вообще законно?
Практичные Lightning-флешки для iPhone и iPad отдают со скидкой на AliExpress
МТС запустил магазин приложений AppBazar
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Как заказать товар без предоплаты на Wildberries. Заплатить можно при получении
«Сбербанк» рассказал, как снять наличные в банкомате без карты и Apple Pay
«Сбербанк» рассказал, почему лучше получать пластиковую карту без имени владельца
Как скачать видео с YouTube, Instagram*, TikTok и других популярных сервисов с помощью Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4737
tellurian
Давно пора вывести продавцов на чистую воду!
2 часа назад в 13:35
#
Купить рекламу