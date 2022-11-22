Яндекс теперь показывает «настоящие» скидки на товары в сервисах

Снижение цены проверяется специальными алгоритмами и сравнивает с показателями до акции.Всем известно, что многие продавцы любят завышать стоимость товаров. Особенно перед крупными распродажами или акциями. Теперь пользователи смогут видеть информацию о скидке только в том случае, если цена на товар стала действительно ниже, чем была до акции. Предоставляют информацию о выгодных предложениях сами продавцы, а специальный алгоритм Яндекса определяет «настоящая» скидка или нет. Сравнение берется за два месяца. Если ценник на товар не завышался перед распродажей, то информация о скидке появится в описании. Также покупатели увидят выгоду в процентном соотношении и какие товары прошли проверку, а какие нет. Найти акционные предложения можно, используя фильтр «Проверенные скидки».В поиске по товарам можно найти более 730 миллионов предложений из различных интернет-магазинов и маркетплейсов, ассортиментом которых являются бытовая техника, электроника, игрушки, косметика, и многое другое. Сервис также позволяет сравнивать предложения из разных магазинов, а из карточки товара можно легко перейти на сайт продавца с приглянувшимся товаром.