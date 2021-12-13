

«Яндекс» собирается полностью удалить из своего поиска сайты с пиратским контентом. Об этом сообщают «Ведомости».



Это решение станет результатом новой версии «антипиратского меморандума» — крупные интернет-компании и правообладатели контента решили подписать его после совещания, которое прошло в Роскомнадзоре несколько дней назад. В обновленной версии меморандума появится новый норматив, который касается удаления сайтов-рецидивистов. Об этом рассказал президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин.



Речь идет о введении радикальных мер против сайта-нарушителя после нескольких «предупреждений». Иными словами, теперь пиратские ресурсы не просто будут получать требования удалить конкретное видео или закрыть отдельную страницу — они рискуют вообще пропасть из поисковой выдачи. В случае, если число страниц с пиратским контентом на отдельном домене превысит 100 штук, сайт будет удален из российской выдачи.



Новое решение было принято потому, что, по статистике, в отношении более 20% сайтов уже было подано более 100 заявок на пиратский контент. Власти считают, что это явный признак систематических нарушений и игнорирования российского законодательства — а значит удаление таких ресурсов из выдачи должно существенно повысить эффективность борьбы с «контентными пиратами». Кроме того, Роскомнадзор надеется, что новый меморандум поспособствует распространению легальных видеосервисов.



Аналитики говорят, что в 2015 году в рунете процветали около 100 крупных пиратских сайтов с фильмами. На текущий момент почти все они перестали работать — исключением стали всего несколько ресурсов, вроде Lostfilm и Kinogo, который регулярно меняют доменные имена и благодаря этому остаются «на плаву». Все эти ресурсы пока что доступны в поисковой выдачи Google и «Яндекса».



Помимо кино и видео, «меморандум 2.0» предлагается распространить и на другие виды контента — по сути, на все, кроме изображений и фотографий. Участники совещания говорят, что к документу будет предложено присоединиться представителям индустрии музыки и книг.





