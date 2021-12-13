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Госдума решила отправить на доработку один из законопроектов, касающихся применения QR-кодов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве РФ.

Госдума обсудила с Министерством транспорта новый законопроект о проверке QR-кодов в общественном транспорте и решила отправить его на доработку. Источник связывает это с требованием президента РФ Владимира Путина внимательно проработать новые законы, чтобы не нарушать права граждан и обойтись без «опрометчивых решений».

«Не дожидаясь завершения официальной процедуры подготовки к рассмотрению законопроекта в первом чтении, Минтранс провел работу по его обсуждению с депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями. По итогам совещаний принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона», — Минтранс.

Рассмотрение двух законопроектов о QR-кодах планировалось на 16 декабря. Решение о снятии с рассмотрения предложения о проверке QR-кодах в поездах и самолетах будет принято 13 декабря Советом Госдумы. Однако второй закон всё еще остается на повестке — это предложение проверять QR-коды в общественных местах. Оно будет рассмотрено Думой по графику, 16 декабря.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что решение отложить законопроект о QR-кодах в транспорте было принято после получения обратной связи от граждан и властей в регионах. Глава комитета Госдумы добавил, что все «тонкие вопросы» этого проекта «необходимо решить в интересах пассажиров». Пока неизвестно, сохранят ли проверку QR-кодов в транспорте в тех регионах, где она уже была введена в рамках пилотного тестирования.

Ранее мы рассказали, как находчивые россияне используют QR-коды от продуктов, чтобы передвигаться по городу. 



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Источник:

РБК РБК

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