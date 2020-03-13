



«Яндекс» планирует выпустить как минимум семь сериалов, часть из которых связана с технологиями. Они станут эксклюзивами для сервиса «Кинопоиск HD». На «Кинопоиске» уже доступны описания некоторых из них.



«Кликбейт» (реж. Роман Волобуев):





Известный журналист Евгений Малышев возвращается в Москву после пяти лет дауншифтинга. Практически случайно он становится издателем телеграм-канала, известного своими скандальными расследованиями. Канал ведут три отчаянные девушки, которые верят в свободу слова и не очень разборчивы в методах работы. Малышев обещает поднять канал на новый уровень и сделать из него «последний бастион свободы слова».

Отечественные учёные создали андроида-полицейского. Идеальная во всех отношениях капитан Анна Николаевна Королькевич отправляется служить в провинциальный город, чтобы увидеть реальную жизнь и стать похожей на человека. Коллеги думают, что Анна Николаевна — дочь замминистра, и ничто не предвещает беды, пока очеловечивание не заходит слишком далеко.

«Проект „Анна Николаевна“» (реж. Максим Пежемский):Также снимаются триллеры «Водоворот» и «То`пи» и комедии «Настя, соберись» и «Беспринцыпные». В целом «Яндекс» планирует потратить на этот проект не менее одного миллиарда рублей, а затраты на каждую серию оцениваются в 25 миллионов рублей, то есть примерно столько же, как у сериалов для телевидения.Изначально эти сериалы будут доступны только обладателям платной подписки «Кинопоиск HD», а в дальнейшем «Яндекс» может лицензировать их сторонним платформам.Производством сериалов, фильмов и телешоу с недавних пор занимается компания Apple. Она вложила в свой проект около миллиарда долларов США, контент уже доступен пользователям сервиса Apple TV+ по подписке.





