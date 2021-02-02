Команда «Яндекс.Почты 360» выяснила, какие темы активно использовали спамеры в прошлом году. Возглавили список рассылки о разного рода выплатах — в основном связанных с коронавирусом.
Чтобы защитить пользователей от спама, «Яндекс.Почта 360» применяет технологию «Спамооборона». В 2020 году она обработала 78,3 миллиарда писем, и треть из них были отправлены в спам. Такие письма не только мешают работе, но и могут ввести в заблуждение. Злоумышленники быстро реагируют на ситуацию в обществе и пытаются сыграть на нуждах людей. В прошлом году, когда из-за пандемии часть людей лишились дохода, спамеры стали рассылать письма о различных выплатах. При этом они часто подделывали их под сообщения известных сайтов — таких как «Госуслуги» или mos.ru. Вот как выглядит топ-5 тем, которые использовали спамеры:
Темы спам-рассылок
- Компенсация затрат на лечение от коронавируса
- Дополнительные выплаты для нуждающихся
- Лотерея в рамках поддержки населения во время самоизоляции
- Компенсация затрат на импортные товары в рамках программы импортозамещения
- Требование денег за неразглашение персональной информации
Алгоритмы «Спамообороны» постоянно обучаются, что позволяет распознавать новые виды спама. В этом очень помогают пользователи, отмечая нежелательные письма как спам и сообщая о них команде Яндекс.Почты 360.
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