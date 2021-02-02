Компенсация затрат на лечение от коронавируса

Дополнительные выплаты для нуждающихся

Лотерея в рамках поддержки населения во время самоизоляции

Компенсация затрат на импортные товары в рамках программы импортозамещения

Требование денег за неразглашение персональной информации







Команда «Яндекс.Почты 360» выяснила, какие темы активно использовали спамеры в прошлом году. Возглавили список рассылки о разного рода выплатах — в основном связанных с коронавирусом.Чтобы защитить пользователей от спама, «Яндекс.Почта 360» применяет технологию «Спамооборона». В 2020 году она обработала 78,3 миллиарда писем, и треть из них были отправлены в спам. Такие письма не только мешают работе, но и могут ввести в заблуждение. Злоумышленники быстро реагируют на ситуацию в обществе и пытаются сыграть на нуждах людей. В прошлом году, когда из-за пандемии часть людей лишились дохода, спамеры стали рассылать письма о различных выплатах. При этом они часто подделывали их под сообщения известных сайтов — таких как «Госуслуги» или mos.ru. Вот как выглядит топ-5 тем, которые использовали спамеры:Для фильтрации спама «Спамооборона» использует сложные алгоритмы и машинное обучение. Сначала она анализирует базовые факторы: адрес отправителя, текст, ссылки, вложения и т.д., — а уже из них извлекает более сложные. В сумме получается порядка десяти тысяч факторов. В частности, Яндекс определяет, были ли жалобы на письма с этих адресов, многим ли людям разослали вложение и похож ли текст письма на текст спам-рассылки. Для обнаружения сходства текста со спамом используется модель на основе нейронных сетей. Дальше «Спамооборона» обрабатывает собранные данные с помощью библиотеки CatBoost и выносит свой вердикт. Если письмо совершенно точно является спамом, оно не будет доставлено. А если есть сомнения, Яндекс доставит его, но положит в папку «Спам», чтобы пользователь сам решил его судьбу.Алгоритмы «Спамообороны» постоянно обучаются, что позволяет распознавать новые виды спама. В этом очень помогают пользователи, отмечая нежелательные письма как спам и сообщая о них команде Яндекс.Почты 360.