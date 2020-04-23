«Яндекс» запустил платформу для умных телевизоров: она позволяет смотреть эфирные телеканалы и пользоваться всеми возможностями Smart TV в едином интерфейсе. Зрители могут смотреть телеканалы, фильмы, сериалы и видео из интернета, не переключаясь между разными источниками контента. Новая платформа уже используется в телевизоре DEXP, а в ближайшем будущем появится в телевизорах Hyundai, Leff, AMCV, YUNO и других брендов.
Платформа объединяет эфирные телеканалы, более 200 бесплатных каналов Яндекс.Эфира и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD. Они собраны в одном интерфейсе с голосовым поиском по всему видео. Искать можно по названию, жанру или, скажем, актёру. На телевизорах с платформой Яндекса можно смотреть видео на YouTube. Зрителям доступны также приложения онлайн-кинотеатров Ivi, Megogo, Okko, Tvigle и TVzavr.
Чтобы родители могли оградить детей от нежелательного контента, на платформе есть детский режим. Он позволяет ограничить доступ к фильмам, передачам и видео из интернета. Например, можно защитить пин-кодом контент, предназначенный для детей старше двенадцати лет.
Мультимедийная платформа Яндекса работает на базе ОС Android. Телевизоры DEXP с «Яндексом» можно приобрести уже сейчас. Все покупатели этих и других телевизоров на новой платформе получат в подарок три месяца подписки Яндекс.Плюс.
Платформа объединяет эфирные телеканалы, более 200 бесплатных каналов Яндекс.Эфира и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD. Они собраны в одном интерфейсе с голосовым поиском по всему видео. Искать можно по названию, жанру или, скажем, актёру. На телевизорах с платформой Яндекса можно смотреть видео на YouTube. Зрителям доступны также приложения онлайн-кинотеатров Ivi, Megogo, Okko, Tvigle и TVzavr.
Чтобы родители могли оградить детей от нежелательного контента, на платформе есть детский режим. Он позволяет ограничить доступ к фильмам, передачам и видео из интернета. Например, можно защитить пин-кодом контент, предназначенный для детей старше двенадцати лет.
Мультимедийная платформа Яндекса работает на базе ОС Android. Телевизоры DEXP с «Яндексом» можно приобрести уже сейчас. Все покупатели этих и других телевизоров на новой платформе получат в подарок три месяца подписки Яндекс.Плюс.
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