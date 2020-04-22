«Яндекс» запустил новый продукт — «Яндекс.Мессенджер». Он доступен в виде отдельного приложения для смартфонов, в основном мобильном приложении «Яндекса», в десктопной версии «Яндекс.Браузера» и на главной странице поисковика.
«Яндекс.Мессенджер» заменил собой «Яндекс.Чаты», которые работали в различных сервиса «Яндекса». Все пользователи с аккаунтом «Яндекса» уже автоматически зарегистрированы в новом сервисе, а для того, чтобы начать переписку со знакомыми, нужно разрешить сервису доступ к своим контактам.
В «Яндекс.Мессенджере» доступна текстовая переписка, обмен файлами, реакциями, стикерами и отправка голосовых сообщений, причём они автоматически переводятся в текстовый формат благодаря технологии распознавания речи SpeechKit. Также можно совершать аудио- и видеозвонки.
В «Яндекс.Мессенджере» также можно вести каналы. Несколько крупных СМИ и сервисы самого «Яндекса» (например, «Кинопоиск») уже завели там каналы, где размещают различные публикации.
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Стал неугоден системе, залезли тебе в яндекс.мессенджер, выдернули из контекста недавно пересланного анекдота, обвинили в оскорблении власти, церкви, меньшинств или еще кого и кинули за решетку.
Но, к сожалению, яндекс и mail-ru уже заработали себе тaкую рeпутацию, что доверия у людей к ним нет.
И у меня тоже нет доверия.
Может и юзал бы, если продукт будет качественный.
Но... увы
Вот посмотрел я на реализацию: Яндекс, вы там серьезно думаете, что этот ваш месенджер нужно пользоваться исключительно только на смартфоне?! А на iPad необязательно? Ну, успехов.