«Яндекс» выпустил приложение для сдачи и аренды квартир

Александр



«Яндекс» выпустил приложение «Яндекс Аренда», которое поможет снять застрахованную квартиру без залога на долгий срок, а также сдать жильё — всё полностью онлайн.

Приложение помогает найти подходящую квартиру с учётом цены, расположения и других параметров. Осмотреть предложение можно удалённо — доступны профессиональные фото- и 3D-туры. В приложении можно заключить договор, подписать документы и совершать платежи. В течение всего срока аренды уведомления будут подсказывать, когда нужно вносить оплату и передавать показания счётчиков.

Собственник квартиры может подать в приложении заявку и управлять ключевыми процессами аренды. Подготовкой фото- и 3D-тура, поиском жильцов займётся сервис, статистика просмотров объявления будет доступна в личном кабинете. Там же можно изучить анкеты потенциальных жильцов, чтобы выбрать подходящую кандидатуру, оформить необходимые документы, включая страховку, и следить за получением ежемесячных оплат.

Сейчас снять и сдать квартиру в приложении «Яндекс Аренда» можно в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Приложение доступно на iOS и Android.

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