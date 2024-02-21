YandexGPT поможет редактировать тексты на английском в «Яндекс Переводчике»

Артем
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Редактор улучшает стиль текста при помощи нейросети, а также исправляет ошибки и расставляет знаки препинания.

С новыми нейросетевыми возможностями пользователи смогут работать с текстами на английском без глубокого знания языка. Функциями можно воспользоваться в новом разделе «Редактор», который стал доступен для всех пользователей в настольной версии.

Инструмент пригодится как в составлении письма иностранному коллеге, так и в размещении постов или написании докладов на английском языке. 

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YandexGPT предложит улучшенный вариант написанного, не исказив изначальный смысл. Функцию можно применить как на весь текст, так и на отдельные предложения — достаточно выделить нужный фрагмент. Между английской версией и русским переводом легко переключиться и скорректировать результат — оригинал тоже поменяется с учётом изменений. 

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Также можно изменить стиль текста на более формальный или разговорный, просто выбрав подходящую опцию. Кроме того, Переводчик поможет подобрать синонимы для слова или выражения, предложив несколько вариантов, схожих с ними по смыслу. Это позволит разнообразить лексику и сделает ее более интересной для читателя. 

В ближайшее время пользователям станут доступны ещё две функции. Лексику можно будет сделать более продвинутой, добавив в текст редкие слова или фразеологизмы. Такие тексты будут близки по стилю к академической литературе, научным статьям или философским трактатам. Другая функция, наоборот, позволит упростить лексику и сделать ее понятней для людей с базовым уровнем владения языком.
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