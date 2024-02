Яндекс Маркет начал выпускать полноразмерные наушники под своим брендом Commo

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Яндекс Маркет представил линейку полноразмерных беспроводных наушников Commo — это собственный бренд сервиса. В ней две модели — ONE и Immersive. Первая уже доступна покупателям в трех цветах — белом, сером и лавандовом. Вторая появится в продаже этой весной. Обе модели оснащены 40-миллиметровыми динамиками с объемным звуком. Наушники Commo рассчитаны на тех, кому важно качественное звучание в любых условиях — например, при прослушивании музыки в метро или на спортивной тренировке, при просмотре кино на компьютере или мобильных устройствах.Commo ONE автономно работают до 95 часов — они подойдут и для коротких прогулок, и для дальних путешествий. У наушников есть звуковая и световая индикация, кнопки управления и встроенный микрофон. ONE комфортно носить долгое время благодаря эргономичному дизайну и мягким амбушюрам. Чашки этой модели оснащены поворотным механизмом, поэтому наушники удобно носить на голове, а ещё они не занимают много места в рюкзаке или сумке. В комплекте имеется AUX-кабель, с помощью которого наушники можно подключить, например, к ноутбуку и использовать даже разряженными — как проводные.У модели Immersive будут дополнительные возможности. Она поддерживает три режима. Первый — активное шумоподавление, чтобы слушать музыку, не отвлекаясь на внешние звуки. Второй — прозрачности, чтобы слышать и музыку, и окружающие звуки почти так же чётко, как без наушников. Третий — стандартный режим. А еще Immersive сами ставят музыку на паузу, если наушники снять с головы.