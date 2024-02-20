Соленый огурчик, светлячок и домик для Алисы: пасхалки Яндекс Станции о которых вы точно не знали

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И это не все шутливые послания, которые оставили разработчики умной колонки. Каждая из них имеет свою интересную историю. Добраться до них — лишить себя гарантии на обслуживание гаджета. Проще пробежаться глазами по нашей короткой заметке.Пасхалками называют скрытые послания от разработчиков. Чаще всего они встречаются в компьютерных играх, программном софте или кино. Чтобы их увидеть необходимо выполнить определенную последовательность действий или просто быть очень внимательным. Содержание этих секретов обычно шуточное и не имеет ничего общего с общим контекстом. Иногда их оставляют для защиты авторских прав и подтверждения подлинности.Несколькими пасхалками поделился один из разработчиков умных колонок Яндекса. Так на стадии проектировки у Станцию Миди звали кодовым именем «кукумбер», что в переводе с английского означало огурчик. Имя настолько приелось к гаджету, что его решили увековечить в виде надкусанного овоща на внутренней плате. Причем его место пришлось ровно под выемку, напоминающую банку для солений.При создании платы с часами создатели обратили внимание, что ребра жесткости по форме похожи на изгибы трубопровода. Немного фантазии и вот в колонке есть свое импровизированное водоснабжение с вентилями и монометрами.Где живет к Алиса? Думаете корпус Станции ее дом? Нет. Чтобы увидеть домик голосового помощника, придется снова залезть внутрь колонки. Искать долго не придется, тдля этого есть специальный указатель над процессором устройства.Если подсветку Станции 2 освободить от пластиковой заслонки, она похожа на рой маленких светлячков. Об этом подумал инженер из Яндекса и дорисовал на одном светодиоде тельце с усиками, как у настоящего насекомого.