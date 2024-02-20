Соленый огурчик, светлячок и домик для Алисы: пасхалки Яндекс Станции о которых вы точно не знали

И это не все шутливые послания, которые оставили разработчики умной колонки. Каждая из них имеет свою интересную историю. Добраться до них — лишить себя гарантии на обслуживание гаджета. Проще пробежаться глазами по нашей короткой заметке.
Пасхалками называют скрытые послания от разработчиков. Чаще всего они встречаются в компьютерных играх, программном софте или кино. Чтобы их увидеть необходимо выполнить определенную последовательность действий или просто быть очень внимательным. Содержание этих секретов обычно шуточное и не имеет ничего общего с общим контекстом. Иногда их оставляют для защиты авторских прав и подтверждения подлинности.
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Несколькими пасхалками поделился один из разработчиков умных колонок Яндекса. Так на стадии проектировки у Станцию Миди звали кодовым именем «кукумбер», что в переводе с английского означало огурчик. Имя настолько приелось к гаджету, что его решили увековечить в виде надкусанного овоща на внутренней плате. Причем его место пришлось ровно под выемку, напоминающую банку для солений.
При создании платы с часами создатели обратили внимание, что ребра жесткости по форме похожи на изгибы трубопровода. Немного фантазии и вот в колонке есть свое импровизированное водоснабжение с вентилями и монометрами.
Где живет к Алиса? Думаете корпус Станции ее дом? Нет. Чтобы увидеть домик голосового помощника, придется снова залезть внутрь колонки. Искать долго не придется, тдля этого есть специальный указатель над процессором устройства.
Если подсветку Станции 2 освободить от пластиковой заслонки, она похожа на рой маленких светлячков. Об этом подумал инженер из Яндекса и дорисовал на одном светодиоде тельце с усиками, как у настоящего насекомого.