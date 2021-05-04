смерть диктора







Большинство аккумуляторов в смартфонах сложно назвать долговечными: например, Apple сообщает, что после 500 циклов заряда-разряда Li-ion батарея iPhone потеряет около 20% емкости. С учетом того, что мы обычно заряжаем смартфоны каждый день, уже через полтора-два года потеря емкости оказывается достаточной, чтобы задуматься о замене АКБ.Однако теперь исследователи из Японского передового института науки и технологий (JAIST) придумали революционный материал, который поможет батареям сохранять свою первоначальную емкость (до 95%) в течение как минимум пяти лет работы. Называется онбис-имино-аценафтенхинон-парафенилен, и его предлагается использовать для создания сепаратора, то есть связующего материала между отрицательным и положительным электродами.По словам исследователей из JAIST, именно сепараторы, которые сейчас производятся из поливинилиденфторида, являются слабым местом литиевых аккумуляторов. Новое же вещество позволяет сохранять до 95% исходной емкости батареи даже после 1700 циклов. Если брать в среднем одну зарядку-разрядку в день, то это 5 лет активного использования устройства. С учетом того, что смартфоны мы обычно меняем чаще, это делает такие АКБ «вечными».Также исследователи отмечают, что их аккумуляторы подходят не только для смартфонов, планшетов и ноутбуков, но и даже электромобилей. Инженеры JAIST надеются, что производители гаджетов будут продолжать сотрудничать с ними, что может привести к появлению на рынке новой аккумуляторной технологии для производства более надежных и долговечных аккумуляторов для смартфонов и других технических устройств.