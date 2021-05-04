Большинство аккумуляторов в смартфонах сложно назвать долговечными: например, Apple сообщает, что после 500 циклов заряда-разряда Li-ion батарея iPhone потеряет около 20% емкости. С учетом того, что мы обычно заряжаем смартфоны каждый день, уже через полтора-два года потеря емкости оказывается достаточной, чтобы задуматься о замене АКБ.
Однако теперь исследователи из Японского передового института науки и технологий (JAIST) придумали революционный материал, который поможет батареям сохранять свою первоначальную емкость (до 95%) в течение как минимум пяти лет работы. Называется он
По словам исследователей из JAIST, именно сепараторы, которые сейчас производятся из поливинилиденфторида, являются слабым местом литиевых аккумуляторов. Новое же вещество позволяет сохранять до 95% исходной емкости батареи даже после 1700 циклов. Если брать в среднем одну зарядку-разрядку в день, то это 5 лет активного использования устройства. С учетом того, что смартфоны мы обычно меняем чаще, это делает такие АКБ «вечными».
Также исследователи отмечают, что их аккумуляторы подходят не только для смартфонов, планшетов и ноутбуков, но и даже электромобилей. Инженеры JAIST надеются, что производители гаджетов будут продолжать сотрудничать с ними, что может привести к появлению на рынке новой аккумуляторной технологии для производства более надежных и долговечных аккумуляторов для смартфонов и других технических устройств.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Иначе они не смогут впаритвать свои поделки каждый год.
П.с:
— Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса.
Вы знаете, Адам, я не купил.
Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно.
Покойся миром вечный аккумулятор, йопта!