



Блогеры заметили, что YouTube блокирует видеозаписи, в которых звучит гимн Российской Федерации. На контент с этим произведением поступает жалоба от «правообладателя» — компании BMI (Broadcast Music, Inc., американская организация по защите авторских прав).



Корреспондент «России 24» попыталась опубликовать видео с версией гимна, которая звучит на российском ТВ в новогоднюю ночь, и тоже получила уведомление о жалобе на нарушение авторских прав. Пресс-служба Google, сообщила «Интерфаксу», что претензия BMI по отношению к публикациям аудиозаписей российского гимна была рассмотрена и её сочли необоснованной.



За соблюдением авторских прав на YouTube следит автоматическая система Content ID. Глава компании-дистрибьютера A& R ONErpm Russia Надежда Бойчевски предположила, что авторским правом защищена одна из версий исполнения гимна, а Content ID «на всякий случай», найдя схожести, блокирует все версии исполнения.



Роскомнадзор опубликовал на своём сайте пресс-релиз, в котором рассказал, что потребовал от Google снять ограничения с материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube «под предлогом нарушения авторских прав».



В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав. Ведомство также напомнило блогерам о целесообразности перехода на отечественные видеохостинги, где такая блокировка невозможна.





Гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав.



Блокировка платформой YouTube гимна России это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны.



Обращаем внимание российских владельцев каналов, размещающих свой контент на данной платформе, на целесообразность перехода на российские видеохостинги.





