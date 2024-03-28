YouTube запускает опцию для просмотра, которая понравится каждому

Олег

YouTube


Популярный агрегатор видео начал тестирование опции, которая поможет быстрее находить самые интересные эпизоды роликов. О ней пишет Phone Arena.

Согласно источнику, тумблер появился в меню экспериментальных функций у некоторых пользователей Premium-подписки — как известно, YouTube начинает тестирование нововведений именно с них, впоследствии распространяя опции на всех пользователей.

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Фича позволит в самом начале ролика быстро выбирать его эпизоды, которые будут определяться автоматически на основе просмотров других пользователей. Если предыдущие зрители сразу переходили к определенному таймингу видео, то и последующим пользователям YouTube предложит перейти прямо к нему.

Нововведение, безусловно, крайне полезное; оно позволит пропускать зачастую бесполезные вступления и отступления от темы и сразу переходить к сути видео — это экономит время и исключает отвлечения. А еще можно будет «перескакивать» обсуждения автором определенных вопросов, которые вам неинтересны, и слушать только нужные отрывки. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

Дмитрий Могучев
+316
Дмитрий Могучев
Если поможет проматывать спойлеры которые в начале видео , очень буду благодарен !
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