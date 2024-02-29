YouTube втихую открыл бесплатный доступ к самой полезной опции подписки Premium



Пользователи YouTube сообщают, что на смартфонах заработала функция «картинка в картинке». Об этом пишет 9to5Google.



YouTube запустил PiP (Picture-in-Picture) в 2022 году в рамках своей Premium-подписки, при этом пользователи бесплатных аккаунтов из США с самого начала тоже могли ею пользоваться. Даже в России можно активировать PiP, если искусственно изменить свою геопозицию с помощью американского сервера.







Согласно источнику, некоторые пользователи за пределами США начали сообщать в соцсетях, что у них неожиданно заработал режим «картинка в картинке» без подписки Premium. В частности, на это указывают жители стран европейского континента — видео в плавающем окне удается включить некоторым владельцам iPhone и Android-смартфонов.



Пока неясно, с чем связана такая щедрость, поскольку на официальном сайте YouTube функция заявлена как платная. Возможно, YouTube планирует в будущем сделать PiP полностью бесплатной, либо же это всего лишь ошибка и её скоро исправят.