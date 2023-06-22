YouTube изменил правила — ваши любимые каналы могут исчезнуть навсегда

Фото: 9to5Google



Видеохостинг YouTube вводит обновленные правила для авторов контента. Об этом пишет 9to5Google.



Похоже, YouTube решил всерьез бороться с блогерами, которые создают неуникальный контент. До сих пор на платформе процветали так называемые «фан-каналы» — их авторы не стеснялись продвигаться за счет полного копирования контента больших каналов, а порой даже просто перезаливали их видео себе с незначительными изменениями.



Теперь таких каналов и видеороликов с плагиатом станет намного меньше. Обновленные правила YouTube запрещают авторам видео копировать других или же подражать слишком близко к оригиналу. «Фан-каналы» всё еще разрешены, но по их контенту должно быть очевидно, что автор не выдает себя за другого человека, а лишь вдохновляется им.



Среди прочего, YouTube теперь запрещает копировать оформление другого канала, фотографию профиля, фон для роликов. Если канал выглядит так, будто намеревается копировать другой канал, он может быть удален.



Обновленные правила вступят в силу с 21 августа. С этого дня на платформе будет меньше контента, при этом он станет более качественным и уникальным.