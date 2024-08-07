YouTube перестал замедляться

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Пользователи YouTube заметили, что видео стали воспроизводиться с высоким качеством даже без всевозможных ухищрений. Это свидетельствует о том, что скорость доступа к этой площадке нормализовалась и снова стала высокой.Инсайдеры и телеком-аналитики сходятся во мнении, что операторы связи постепенно перестают ограничивать скорость YouTube, и в течение ближайших двух-трёх дней она снова станет максимальной у всех пользователей.YouTube замедлялся в России с середины июля, причём в последние недели замедление усилилось, и у некоторых пользователей видео не воспроизводились даже с самым низким качеством. По слухам, Роскомнадзор попросил провайдеров ограничить скорость трафика YouTube до 128 кбит/с, замедление осуществляется с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены у всех российских операторов связи. Официально YouTube не находится в перечне заблокированных ресурсов, но высказывались предположения, что в России будет заблокирован не только он, но и все остальные продукты Google.