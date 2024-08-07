YouTube перестал замедляться

Александр


Пользователи YouTube заметили, что видео стали воспроизводиться с высоким качеством даже без всевозможных ухищрений. Это свидетельствует о том, что скорость доступа к этой площадке нормализовалась и снова стала высокой.

Инсайдеры и телеком-аналитики сходятся во мнении, что операторы связи постепенно перестают ограничивать скорость YouTube, и в течение ближайших двух-трёх дней она снова станет максимальной у всех пользователей.

YouTube замедлялся в России с середины июля, причём в последние недели замедление усилилось, и у некоторых пользователей видео не воспроизводились даже с самым низким качеством. По слухам, Роскомнадзор попросил провайдеров ограничить скорость трафика YouTube до 128 кбит/с, замедление осуществляется с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены у всех российских операторов связи. Официально YouTube не находится в перечне заблокированных ресурсов, но высказывались предположения, что в России будет заблокирован не только он, но и все остальные продукты Google.

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Источник:
Mobile-Review
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Комментарии

+941
hate_u
Замедлялка сломалась что ли ???
Сегодня в 15:45
#
tellurian
+1650
tellurian hate_u
Поняли что помогли Гуглу заработать денег :)
Сегодня в 16:14
#
tellurian
+1650
tellurian
Пока не заметил.
Сегодня в 16:14
#
Dmitriy
+1075
Dmitriy
Просто достигла дна.
Но можем его и пробить....
2 часа назад в 16:44
#
+342
d’Autriche
Ложь, пи*дежь и провокация. В 240р еле грузит без манипуляций
2 часа назад в 17:16
#
Mers
+5244
Mers
Даже на 240р подтормаживает😒
час назад в 17:52
#