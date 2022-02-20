Youtube активно борется с фейковыми новостями. Директор компании поделился планами на 2022 год.Цель платформы — перехватить лживые ролики до того, как они завирусятся. Команда модераторов при помощи искусственного интеллекта старается отсеивать неподтвержденный контент, но это не всегда удается. Опытные дезинформаторы научились обходить фильтрацию платформы. И вот, в ролике о Covid-19 мы видим призыв об отказе от вакцины, факты о Земле рассказывают, что она плоская, а вышки 5G источники всех бед и болезней.За 2022 год компания намерена улучшить алгоритмы ИИ. Приоритетом будут проверенные источники со ссылками на СМИ. Еще одной мерой станет отключение кнопки «поделиться» для сомнительных роликов. Сейчас такой контент не продвигается платформой и не попадает в тренды.Остается вопрос, как это будет работать на самом деле. Сами разработчики отмечают, что даже фейковые новости уместны, если их правильно воспринимать. Это дает повод для обсуждения реальной проблемы. Очень сложно сохранить грань между свободой выбора зрителя и его защитой от пагубной информации.