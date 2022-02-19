





Apple считается самой богатой компанией на рынке. Ее капитализация составляет почти 3 триллиона долларов, но сотрудникам от этого ни горячо, ни холодно. Работники нескольких магазинов планируют исправить несправедливость.Сотрудники розничной торговли посчитали неправильным то, что Apple, будучи технологическим гигантом, платит зарплату наравне с остальными ритейлерами, а нагрузка не соответствует почасовой оплате. Ситуацию усложняет постоянный рост инфляции в стране и повышение цен на жилье. В тайне от менеджеров, работники используют Android-смартфоны и через секретные чаты разрабатывают планы по созданию профсоюзов.Сотрудники как минимум двух магазинов Apple Store получили поддержку национальных профсоюзов США. Еще шесть находятся на стадии развития. Участники профсоюзов попросили остаться анонимными во время разговоров со СМИ, так как боятся ответных действий со стороны Apple.